Gironde Fête Champêtre 2023 : Matinée contée sous les arbres Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens, 22 juillet 2023, Bassens. Fête Champêtre 2023 : Matinée contée sous les arbres Samedi 22 juillet, 10h00 Plaine des sports Griffons Séguinaud Dans les champs, dans les prés, mes histoires sont arrivées, je les ai cueillies pour vous les conter ! Venez écouter les histoires en musique de Rachel et de Richard pour tous, de 4 à 104 ans !

Avec la médiathèque.

Toute la journée : fête foraine !

Sauf mention contraire, toutes les manifestations sont gratuites et ont lieu à la plaine des sports Séguinaud. Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-07-22T10:00:00+02:00 – 2023-07-22T11:30:00+02:00

