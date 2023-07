Fête Champêtre 2023 : Randonnée scientifique sur les insectes pollinisateurs Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens, 22 juillet 2023, Bassens.

Fête Champêtre 2023 : Randonnée scientifique sur les insectes pollinisateurs Samedi 22 juillet, 10h00 Plaine des sports Griffons Séguinaud

Dans le cadre de la Fête Champêtre, une balade est organisée pour découvrir des pollinisateurs sauvages, avec le programme SPIPOLL.

Les populations d’insectes pollinisateurs sont en déclin dans de nombreuses régions du monde dont la France. Ils sont pourtant indispensables pour la reproduction des plantes à fleurs, qu’elles soient sauvages ou cultivées. Mieux connaître leurs besoins, leur diversité et leur répartition spatiale permet de mieux les protéger. C’est l’objectif que s’est donné une équipe de recherche bordelaise, en partenariat avec Bordeaux Métropole, en faisant appel à toute personne intéressée pour accroître notre connaissance des insectes pollinisateurs sur ce vaste territoire.

Rendez-vous devant le portail du centre de loisirs Séguinaud, le samedi 22 juillet, pour 10h !

Pensez aux tennis, chapeau/casquette et bouteille d’eau !

Toute la journée : fête foraine !

Sauf mention contraire, toutes les manifestations sont gratuites et ont lieu à la plaine des sports Séguinaud.

Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 44 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T10:00:00+02:00 – 2023-07-22T12:00:00+02:00

2023-07-22T10:00:00+02:00 – 2023-07-22T12:00:00+02:00

Bassens Fête