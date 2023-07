Fête Champêtre 2023 : Randonnée familiale patrimoniale (au profit de l’association Second Souffle) Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Fête Champêtre 2023 : Randonnée familiale patrimoniale (au profit de l’association Second Souffle) Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens, 22 juillet 2023, Bassens. Fête Champêtre 2023 : Randonnée familiale patrimoniale (au profit de l’association Second Souffle) Samedi 22 juillet, 08h30 Plaine des sports Griffons Séguinaud 2€. Randonnée Familiale Patrimoniale, dans le cadre de la Fête Champêtre 2023, au profit de l’association Second Souffle.

Organisée par le CMOB Athlétisme & Azimut Rando, en partenariat avec l’ABPEPP et Histoire & Patrimoine Rendez-vous à partir de 8h30 à 12h à Séguinaud ! (Départ accueil de la fête)

Toute la journée : buvette CMOB et fête foraine !

Restauration par le CMOB de 11h à 15h30.

