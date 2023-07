Fête Champêtre 2023 Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens, 21 juillet 2023, Bassens.

Fête Champêtre 2023 21 – 23 juillet Plaine des sports Griffons Séguinaud Entrée libre sauf escape games sur inscription

Cinéma de plein air, fête foraine, jeux pour enfants, lecture de contes, restauration, sports avec CAP 33, marché gourmand, tournoi de pétanque, balades en poney gratuites, randonnée, etc.

Et des concerts gratuits samedi soir et dimanche soir :

– Samedi soir : Duo Suzette sous les arbres à partir de 19h, et Jeko sur la scène principale à partir de 21h

– Dimanche soir : Giacomo sous les arbres à 19h30, et Boule sur la scène principale à 21h30 !

Un grand feu d’artifice musical clôturera la fête dimanche soir !

Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557808144

concert randonnée

Ville de Bassens