CAP33 : séances d’approfondissement Renforcement musculaire Jeudi 13 juillet, 09h30 Plaine des sports Griffons Séguinaud Sur inscription. Gratuit ou 2 euros selon les animations.

Inscrivez-vous aux séances d’approfondissement dans le renforcement musculaire, qui ont lieu :

– les lundis, de 9h30 à 10h30, à la Plaine des Sports Griffons

– les jeudis, de 9h30 à 10h30, à la Plaine des Sports Séguinaud

Pendant toute la durée de CAP33

Pour s’inscrire :

– Les lundis de 9h à 12h à l’Espace Garonne

– Les mardis de 18h à 19h30 à l’Espace Michel Serres

– Les mercredis de 17h30 à 19h30 aux Terrasses du Bousquet

– Les jeudis de 9h à 12h au QG CAP33 (Séguinaud)

– Les vendredis de 10h à 12h au Domaine de Beauval et de 17h à 19h à l’Espace Garonne

– Les samedis de 9h à 10h au QG CAP33

Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T09:30:00+02:00 – 2023-07-13T10:30:00+02:00

Bassens CAP33