B.I.C 2023 9 – 11 juin Plaine des sports Griffons Séguinaud

Tournoi International réunissant des dizaines d’équipes de football de la région ainsi que d’un ou plusieurs pays européens

– Vendredi 9 juin : 18h à 21h

– Samedi 10 juin : 8h à 19h

– Dimanche 11 juin : 8h à 17h

Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

