Octobre Rose Plaine des Sports Gilbert Moga La Teste-de-Buch, 15 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Venez courir ou marcher pour le dépistage et la prévention du cancer du sein.

Des animations sont prévues sur place dès 09h00 avec nos partenaires.

Les inscriptions se font sur place (fiche d’inscription téléchargeable sur latestedebuch.fr).

Une participation symbolique est de 1€ minimum en guise de don..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 12:00:00. .

Plaine des Sports Gilbert Moga Rue Gilbert Moga

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and run or walk for breast cancer screening and prevention.

Our partners will be on hand to provide entertainment from 09:00.

Please register on site (registration form downloadable from latestedebuch.fr).

A symbolic donation of at least 1? is required.

Venga a correr o a caminar en favor de la detección y prevención del cáncer de mama.

A partir de las 9.00 horas, nuestros colaboradores ofrecerán actividades de animación in situ.

Puede inscribirse in situ (formulario de inscripción descargable en latestedebuch.fr).

Se hará una contribución simbólica de al menos 1 euro en concepto de donativo.

Kommen Sie zum Laufen oder Walken für die Früherkennung und Prävention von Brustkrebs.

Ab 09:00 Uhr sind vor Ort Animationen mit unseren Partnern vorgesehen.

Die Anmeldung erfolgt vor Ort (Anmeldeformular kann auf latestedebuch.fr heruntergeladen werden).

Ein symbolischer Beitrag von mindestens 1? als Spende.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT La Teste-de-Buch