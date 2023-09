Conférence / débat sur la maladie d’Alzheimer Plaine des Sports Fontenilles Catégories d’Évènement: Fontenilles

Haute-Garonne Conférence / débat sur la maladie d’Alzheimer Plaine des Sports Fontenilles, 21 septembre 2023, Fontenilles. Conférence / débat sur la maladie d’Alzheimer Jeudi 21 septembre, 18h30 Plaine des Sports Entrée libre La Ville de Fontenilles organise avec l’Association Alzheimer du Centre Hospitalier de Muret une conférence / débat sur la maladie d’Alzheimer le jeudi 21 septembre à 18h30 à la Maison des Sports de Fontenilles (Plaine des Sports – Route de Lias).

Au programme :

– La maladie d’Alzheimer : symptômes, diagnostic, prévention, prise en charge.

– Projection de film ;

• les acteurs du secteur (associations, aides à domicile…)

• les aides sociales possibles

• les aides techniques (salle de bain et autres…)

• les activités et les stimulations possibles La conférence sera animée par les membres de l’Association Alzheimer du Centre Hospitalier de Muret (Mme Sandra Pelous, présidente – Mme Élisabeth Erdociain, vice-présidente – Mme Julie Marquis, secrétaire – Mme Marie-Laure Lanefrede, trésorière) et Mme Jeanne-Marie Rech. L’entrée est gratuite et ouverte à tout public.

Un verre de l’amitié clôturera les échanges.

Plus d'informations au 05 61 91 55 80. Plaine des Sports Route de Lias 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 91 55 80 »}]

2023-09-21T18:30:00+02:00 – 2023-09-21T21:00:00+02:00

