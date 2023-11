CORRIDA DES PÈRES NOËL À FONTENAY-LE-COMTE Plaine des Sports Fontenay-le-Comte, 24 décembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

La corrida des Pères Noël est de retour ! N’oubliez pas votre déguisement !.

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . .

Plaine des Sports

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The Santa Claus bullfight is back! Don’t forget your costume!

Vuelve la corrida de Papá Noel No olvides tu disfraz

Der Stierkampf der Weihnachtsmänner ist wieder da! Vergessen Sie Ihre Verkleidung nicht!

