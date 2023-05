Inauguration du Stade Gérard Halet Plaine des sports du faisan, 13 mai 2023, Carbon-Blanc.

Rdv le samedi 13 mai à 10h30 au Faisan (rue des Futaies) pour l’inauguration du terrain de football synthétique qui portera le nom de Gérard Halet.

Gérard HALET

Né en 1918 et décédé le 8 novembre 2013 (il y a 10 ans)

Il a été pendant 73 ans licencié de la section de foot de Carbon-Blanc et il est fondateur du CACBO en 1972 avec Simon Cypel.

Il a également été secrétaire du comité des fêtes.

Il a été élu pendant près de 50 ans (précisément 49 ans et 9 mois) jusqu’en 1995 et en particulier adjoint aux sports.

Détenteur de l’ordre national du mérite

Prisonnier pendant 4 ans en Allemagne lors de la seconde guerre mondiale. Il était présent lors de la libération de Carbon-Blanc, qu’il racontait si bien.

Plaine des sports du faisan Rue des Futaies carbon-blanc 33 Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-05-13T10:30:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

