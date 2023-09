Comédie: » Allez on danse ! » Plaine des sports Denguin Catégories d’Évènement: Denguin

Pyrénées-Atlantiques Comédie: » Allez on danse ! » Plaine des sports Denguin, 1 octobre 2023, Denguin. Denguin,Pyrénées-Atlantiques l’office culturel de Denguin organise une après midi théâtre avec la troupe « le feu aux planches ».

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Plaine des sports salle multi loisirs

Denguin 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



denguin’s cultural office organizes a theater afternoon with the troupe « le feu aux planches » la oficina cultural de Denguin organiza una tarde de teatro con la compañía « le feu aux planches » das Kulturbüro von Denguin organisiert einen Theaternachmittag mit der Truppe « le feu aux planches » Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pau Détails Catégories d’Évènement: Denguin, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Plaine des sports Adresse Plaine des sports salle multi loisirs Ville Denguin Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Plaine des sports Denguin latitude longitude 43.36641;-0.51445

Plaine des sports Denguin Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/denguin/