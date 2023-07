Soirée Génération Windsor Plaine des sports de Picquecailloux Bergerac, 7 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Venez assister au concert Génération Windsor organisé par l’USB Rugby.

Les grandes années du Windsor débarque a la plaine de Picquecailloux. Soirée des années 80.90.2000 avec plusieurs DJ’s.

Buvette, tapas et bar à vin à votre disposition.

Sans réservation..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 01:00:00. EUR.

Plaine des sports de Picquecailloux Rue Anatole France

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Attend the Génération Windsor concert organized by USB Rugby.

The great years of Windsor come to the plaine de Picquecailloux. An evening of the 80s, 90s and 2000s with several DJs.

Refreshment bar, tapas and wine bar available.

No reservation required.

Ven al concierto Génération Windsor organizado por USB Rugby.

Los grandes años de Windsor llegan a la plaine de Picquecailloux. Una velada de los años 80, 90 y 2000 con varios DJ.

Bar de refrescos, tapas y vinos a su disposición.

No es necesario reservar.

Besuchen Sie das Konzert Génération Windsor, das von USB Rugby organisiert wird.

Die großen Jahre des Windsor kommen auf die Ebene von Picquecailloux. Ein Abend der 80er, 90er und 2000er Jahre mit mehreren DJs.

Getränke, Tapas und Weinbar stehen zu Ihrer Verfügung.

Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides