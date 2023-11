Coupe de France de cyclo-cross (3e et 4e manches) Plaine des Sports de la Guitardié Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Coupe de France de cyclo-cross (3e et 4e manches) Plaine des Sports de la Guitardié Albi, 11 novembre 2023, Albi. Coupe de France de cyclo-cross (3e et 4e manches) 11 et 12 novembre Plaine des Sports de la Guitardié Entrée libre Le spectacle sera au rendez-vous sur la piste de cyclo-cross de la plaine des sports de la Guitardié, seule piste permanente de France inaugurée en début d’année, avec plusieurs difficultés à franchir tout au long du parcours de 3,2 km.

Un écran géant sera installé afin de permettre aux spectateurs présents sur le site de ne rien manquer de la course, qui promet d’être très animée avec un terrain rendu glissant suite à la pluie des derniers jours. Plaine des Sports de la Guitardié Chemin de la Guitardié Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T08:30:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

