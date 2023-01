Bike & Run 2023 Plaine des Sports de la Guitardié, 5 février 2023, Albi.

Bike & Run 2023 Dimanche 5 février, 08h15 Plaine des Sports de la Guitardié

À partir de 6 ans/Sur inscription : de 14 à 20€ par équipe

Le club Albi Triathlon organise son 2e Bike & Run. Le principe est simple : effectuer un parcours en binôme avec 1 vélo (VTT ou cyclo-cross) par équipe.

Au programme :

8h15 : Retrait des dossards sous le préau de la plaine des sports

9h15 : Course 1 – Mini-poussins et poussins (6-9 ans) : 2.25 km

9h45 : Course 2 – Pupilles et benjamins (10-13 ans) : 5.30 km

10h30 : Course 3 – Minimes, cadets et juniors (14-19 ans) : 8 km

11h30 : Course 4 – Juniors, séniors et masters (adultes à partir de 18 ans) : 10 km

13h : Remise des récompenses aux vainqueurs de chaque catégorie. Un cadeau sera donné à l’ensemble des concurrents.

Un ravitaillement attendra les participants à l’arrivée de chaque course.

Un certificat médical de non-contre indication à la pratique du sport en compétition est obligatoire.

