4e Cyclo-Cross Plaine des Sports de la Guitardié Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

4e Cyclo-Cross Plaine des Sports de la Guitardié, 8 janvier 2023, Albi. 4e Cyclo-Cross Dimanche 8 janvier 2023, 09h00 Plaine des Sports de la Guitardié

Spectateurs : gratuit / Participants : sur inscription et présentation d’une licence FFC avant le 8 janvier 2023

Comptant pour le Trophée régional d’Occitanie, cette épreuve est proposée par le club local Albi Vélo Sport Plaine des Sports de la Guitardié Chemin de la Guitardié Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 10h30 : Pré licenciés – U7 – 5mn

10h45 : Poussins H/F – U9 – 7mn

11h : Pupilles H/F – U11 – 10 mn

11h15 : Benjamins H/F – U13 – 15 mn

11h45 : Remise des prix des écoles de vélo

13h : Minimes H/F – U15 – 20mn

13h30 : Cadets H/F – U17 – 30mn

14h15 : Remise des prix des minimes et cadets

14h30 : Séniors – 50mn / Master – 50mn / Juniors H – U19 – 40mn

14h35 : Juniors F – U19 – 40mn / Séniors et Masters F – 40mn / Masters 3H – 50mn / Masters 1 et 2H – 50mn

16h : Remise des prix Dossards à partir de 9h Buvette et restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T09:00:00+01:00

2023-01-08T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Plaine des Sports de la Guitardié Adresse Chemin de la Guitardié Albi Ville Albi lieuville Plaine des Sports de la Guitardié Albi Departement Tarn

Plaine des Sports de la Guitardié Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

4e Cyclo-Cross Plaine des Sports de la Guitardié 2023-01-08 was last modified: by 4e Cyclo-Cross Plaine des Sports de la Guitardié Plaine des Sports de la Guitardié 8 janvier 2023 Albi Plaine des Sports de la Guitardié Albi

Albi Tarn