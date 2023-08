Veillée aux étoiles Plaine des sports Ciboure, 13 octobre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

La Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque propose une observation du ciel étoilé au télescope.

Les bénévoles de l’association seront présents pour répondre à vos questions et vous présenter les merveilles du ciel nocturne.

Cette observation sera précédée d’une conférence de Stéphane Hermascewsky, délégué de l’Association

Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne 64 (ANPCEN64). Une soirée de partage scientifique et poétique.

19h : conférence / 20h30 : veillée aux étoiles.

Sur réservation..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Plaine des sports

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Société d?Astronomie Populaire de la Côte Basque (Popular Astronomy Society of the Basque Coast) is offering a telescopic observation of the starry sky.

Volunteers from the association will be on hand to answer your questions and show you the wonders of the night sky.

This observation will be preceded by a lecture by Stéphane Hermascewsky, delegate of the Association

Nationale pour la Protection du Ciel et de l?Environnement Nocturne 64 (ANPCEN64). An evening of scientific and poetic sharing.

7pm: lecture / 8:30pm: starlight vigil.

Reservations required.

La Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque (Sociedad de Astronomía Popular de la Costa Vasca) ofrece una observación del cielo estrellado con telescopio.

Voluntarios de la asociación estarán a su disposición para responder a sus preguntas y mostrarle las maravillas del cielo nocturno.

Esta observación irá precedida de una conferencia de Stéphane Hermascewsky, delegado de la Association

Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne 64 (ANPCEN64). Una velada de intercambio científico y poético.

19.00 h: conferencia / 20.30 h: vigilia a la luz de las estrellas.

Reserva obligatoria.

Die Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque bietet eine Beobachtung des Sternenhimmels mit dem Teleskop an.

Die Freiwilligen des Vereins werden anwesend sein, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen die Wunder des Nachthimmels zu zeigen.

Vor der Beobachtung findet ein Vortrag von Stéphane Hermascewsky statt, dem Delegierten der Association de l’Association

National pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne 64 (ANPCEN64). Ein Abend des wissenschaftlichen und poetischen Austauschs.

19 Uhr: Vortrag / 20.30 Uhr: Sternenwache.

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque