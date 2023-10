Octobre Rose : Color Run avec la MFR de Blaye ! Plaine des sports Blaye, 17 octobre 2023, Blaye.

Octobre Rose : Color Run avec la MFR de Blaye ! Mardi 17 octobre, 13h30 Plaine des sports

Dans le cadre d’Octobre Rose, la MSA et les élus de la section de l’Estuaire seront présents pour encourager les élèves de la Maison Familiale et Rurale de Blaye lors d’une Color Run au profit de la lutte contre le cancer du sein. L’intégralité de la recette sera reversée à Maison Rose de Bordeaux et Jeune et Rose.

Plaine des sports Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T13:30:00+02:00 – 2023-10-17T17:00:00+02:00

Octobre Rose Cancer du sein