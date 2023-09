Les CMJ GAMES Plaine des sports Bègles, 14 octobre 2023, Bègles.

Les CMJ GAMES Samedi 14 octobre, 14h00 Plaine des sports Sur inscription

La commission des sports du Conseil Municipal des Jeunes, en partenariat avec le service des sports de la ville, organisent des olympiades pour les jeunes à partir de neuf ans et leurs familles.

C’est une animation par équipe qui comprend au minimum trois et au maximum six participants accompagnés ou non de leurs parents ou d’adultes (maximum deux adultes par équipe).

En savoir plus et s’inscrire : https://www.mairie-begles.fr/actualite/inscrivez-vous-pour-participer-aux-cmj-games-avant-le-10-octobre/

Plaine des sports avenue Pierre Mendès 33130 Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0764746808 »}] [{« link »: « https://www.mairie-begles.fr/actualite/inscrivez-vous-pour-participer-aux-cmj-games-avant-le-10-octobre/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

