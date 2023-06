Stage de danse, chant et musique plaine des remparts, Lescar (64) Stage de danse, chant et musique plaine des remparts, Lescar (64), 24 juin 2023, . Stage de danse, chant et musique Samedi 24 juin, 10h30 plaine des remparts, Lescar (64) 10 Dans le cadre de la Semaine Occitane organisée à l’occasion des 30 ans de la Calandreta de Lescar, l’association VIRA VENT vous propose des stages de danse, de chant avec Caroline du groupe Cocanha et de musique avec Martin Lassouque du groupe Le Plaque . reservation sur le site https://www.helloasso.com/associations/vira-vent source : événement Stage de danse, chant et musique publié sur AgendaTrad plaine des remparts, Lescar (64) Chemin de Beneharnum

