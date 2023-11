Repas partenaires et supporters Plaine des jeux Sarlat-la-Canéda, 10 décembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

REPAS OUVERT À TOUS

Le FCSM organise sont repas partenaires-supporters ! Voici le programme de cette journée spéciale :

– 11H Apéritif

– 12H Repas 20€ (RESERVATION OBLIGATOIRE)

* Au menu

Confit de canard

Pomme de terre

Cabécou

Tarte aux pommes

Café

* Vente de vin à la bouteille (Rouge, blanc, rosé)

* Super tombola avec lots de valeurs

– 15H FCSM B/MARQUAY TAMNIES

– 17H APÉRITIF D’APRÈS MATCH TOMBOLA (Ambiance musicale et vente assiette apéritive )

Pensez à réserver avant le 05/12.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Plaine des jeux

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



MEAL OPEN TO ALL

FCSM is organizing its partner-supporters meal! Here’s the program for this special day:

– 11H Aperitif

– 12H 20? meal (RESERVATION REQUIRED)

* Menu

Duck confit

Potatoes

Cabécou

Apple tart

Coffee

* Sale of wine by the bottle (red, white, rosé)

* Super tombola with valuable prizes

– 3PM FCSM B/MARQUAY TAMNIES

– 5 p.m. POST-MATCH TOMBOLA APÉRITIF (Musical ambience and sale of appetizers)

Remember to book before 05/12

COMIDA ABIERTA A TODOS

El FCSM organiza su comida de socios y simpatizantes He aquí el programa de este día tan especial:

– 11h Aperitivo

– 12h Comida 20? (RESERVA OBLIGATORIA)

* Menú

Confit de pato

Patatas

Cabécou

Tarta de manzana

Café

* Venta de vino por botella (tinto, blanco, rosado)

* Súper tómbola con valiosos premios

– 15.00 H FCSM B/MARQUAY TAMNIES

– 17.00 h TÓMBOLA POST-MATCH (Ambiente musical y venta de aperitivos)

Recuerda reservar antes del 05/12

OFFENES ESSEN FÜR ALLE

Der FCSM organisiert ein gemeinsames Essen für Partner und Fans! Hier ist das Programm für diesen besonderen Tag:

– 11H Aperitif

– 12H Essen 20? (RESERVATION erforderlich)

* Menü

Entenconfit

Kartoffel

Cabécou

Apfelkuchen

Kaffee

* Verkauf von Flaschenwein (Rot, Weiß, Rosé)

* Super-Tombola mit wertvollen Preisen

– 15 UHR FCSM B/MARQUAY TAMNIES

– 17 Uhr Aperitif nach dem Spiel TOMBOLA (Musikalische Unterhaltung und Verkauf von Aperitiftellern)

Denken Sie daran, vor dem 05.12. zu reservieren

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir