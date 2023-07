« Un été à Salviac » festival de cirque Guinguette Circus Plaine des jeux Salviac, 21 juillet 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Rendez-vous pour « Un été à Salviac » avec un programme d’ateliers avec les artistes présent·es sur le premier événement de Guinguette Circus sur 3 jours organisé par Les Cas du Cyrque.

Des spectacles et de la musique sous le grand chapiteau, une ambiance Cumbia acrobatique ! Des spectacles et des sourires, de quoi se trémousser, se désaltérer, manger et se retrouver..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . 15 EUR.

Plaine des jeux

Salviac 46340 Lot Occitanie



Rendezvous for « Un été à Salviac » with a program of workshops with the artists present at the first 3-day Guinguette Circus event organized by Les Cas du Cyrque.

Shows and music under the big top, an acrobatic Cumbia atmosphere! Shows and smiles, plenty of shaking, drinking, eating and socializing.

Únase a nosotros en « Un été à Salviac », un programa de talleres con los artistas que participan en la primera edición de 3 días del circo Guinguette, organizado por Les Cas du Cyrque.

Espectáculos y música bajo la carpa, ¡un ambiente de cumbia acrobática! Espectáculos y sonrisas, mucho meneo, bebida, comida y tertulia.

Treffpunkt für « Un été à Salviac » mit einem Workshop-Programm mit den Künstlern, die bei der ersten Veranstaltung des dreitägigen Guinguette Circus, die von Les Cas du Cyrque organisiert wird, anwesend sind.

Shows und Musik im großen Zelt, eine akrobatische Cumbia-Atmosphäre! Shows und Lächeln, zum Schunkeln, Durstlöschen, Essen und Zusammensein.

