Festi’Malemort Devaud TP Plaine des jeux des Bouriottes Malemort, 28 juin 2024, Malemort.

Malemort Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-29

Troisième édition les 28 et 29 juin 2024 de ce rendez-vous festif et populaire avec une belle programmation. Festi’Malemort Devaud TP s’agrandit cette année et propose des soirées détonantes et surprenantes :

Vendredi 28 juin :

KEEN’V

FATAL BAZOOKA

LES NEGRESSES VERTES

Samedi 29 juin :

M. POKORA

BONEY M

LARUSSO

IMAGINATION

BODEGA TOUR

Tarifs :

29€ en plein tarif par soir – 26€ tarif réduit (- 18 ans, étudiants, CE, personnes en situation de handicap)

PASS 2 soirs : 49€ en plein tarif (44€ en tarif réduit). Billets en vente à l’accueil de la Mairie

Réservation : https://malemort-festival.mapado.com/.

.

Plaine des jeux des Bouriottes Terrain Pasteur

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Brive Tourisme