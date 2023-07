Cinéma Plein-air avec « Zaï zaï zai zaï » Plaine des Aiguisons, rue des Aiguisons, 21800 Quetigny Quetigny Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Quetigny Cinéma Plein-air avec « Zaï zaï zai zaï » Plaine des Aiguisons, rue des Aiguisons, 21800 Quetigny Quetigny, 17 août 2023, Quetigny. Cinéma Plein-air avec « Zaï zaï zai zaï » Jeudi 17 août, 19h00 Plaine des Aiguisons, rue des Aiguisons, 21800 Quetigny Informations pratiques : Pensez à apporter vos assises (sièges, couvertures…). Soirée ciné plein-air tous publics avec « Zaï zaï zaï zaï »

Nouvel immanquable de Un été pas comme les autres : jeudi 17 août sur la plaine des Aiguisons, rendez-vous pour une soirée cinéma en plein-air pour tous. À 19h, un blind-test de musique de film puis un concert débuteront la soirée. Un grand barbecue partagé sous le principe de l’auberge espagnole (chacun ramène un plat salé ou sucré) est organisé ensuite. Puis à 21h45, le film « Zaï zaï zaï zaï » sera projeté sur grand écran.

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère.

Film réalisé par François Desagnat, avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia. Plaine des Aiguisons, rue des Aiguisons, 21800 Quetigny rue des aiguisons, 21800 quetigny Quetigny 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T19:00:00+02:00 – 2023-08-17T23:30:00+02:00

2023-08-17T19:00:00+02:00 – 2023-08-17T23:30:00+02:00 © 24 25 Films Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Quetigny Autres Lieu Plaine des Aiguisons, rue des Aiguisons, 21800 Quetigny Adresse rue des aiguisons, 21800 quetigny Ville Quetigny Departement Côte-d'Or Lieu Ville Plaine des Aiguisons, rue des Aiguisons, 21800 Quetigny Quetigny

Plaine des Aiguisons, rue des Aiguisons, 21800 Quetigny Quetigny Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quetigny/