Exposition ACCORPS 2 – 26 novembre Plaine de Plainpalais Gratuit

L’exposition du projet ACCORPS mettra en scène une série de photos réalisées par Rebecca Bowring, retraçant les moments forts des performances qui ont lieu chaque 14 du mois sur la plaine de Plainpalais. En support aux photographies, une sélection de témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête « Genève, une ville égalitaire? » seront présentés ainsi que les tissus et les objets scènographiques.

Bleue convie le public à un vernissage le 02 novembre dès 18h00, l’occasion de pouvoir échanger sur la démarche artistique de l’exposition.

Quatre performances, seront organisées le 18 et le 25 novembre en marge de la Journée internationale pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles, et sont programmés à La Collective ainsi que dans le cadre du festival Les Créatives.

L’exposition est ouverte du jeudi au dimanche de 14h00 à 18h00 et tous les évènements ont lieu à La Collective – Rue de l’Ecole-de-Chimie 4, 1205 Genève

Evènement soutenu par le Service Agenda21 – Ville durable de la Ville de Genève

Plaine de Plainpalais Av. du Mail, 1205 Genève Genève 1200 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/plaine-plainpalais/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T18:00:00+01:00

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

Maurane Zaugg