A la découverte de la Flandre à vélo Plaine de loisirs Oudezeele, 24 juillet 2023, Oudezeele.

A la découverte de la Flandre à vélo 24 – 28 juillet Plaine de loisirs Le tarif est en fonction du quotient familial de 33,50 € à 41,00€

Le séjour se déroulera sur le terrain des sports de Oudezeele.

Ils auront à leur disposition une tente cuisine, tente de réception, bloc sanitaire. Les jeunes disposeront de grands espaces pour les activités et veillée.

Les repas seront préparés par les jeunes avec l’aide de l’animateur. Ils se feront sous la forme de top chefs.

Les jeunes pourront découvrir la Flandre à vélo:

– son environnement un naturel exceptionnel que l’équipe valorisera en :- proposant des activités liées au milieu naturel (randonnées, activités en forêt, découverte de la faune et de la flore locale),

– ses activités sportives où les jeunes pourront s’initier ou se perfectionner

Nous proposons un séjour évolutif. En effet, les jeunes pourront lors des temps de régulation faire des propositions et organiser des activités et des sorties.

Plaine de loisirs rue de la forge à Oudezeele Oudezeele 59670 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

