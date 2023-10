Al Atlal, chant pour ma mère / Norah Krief Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire, 14 juin 2024, Boulazac Isle Manoire.

La comédienne et chanteuse Norah Krief s’approprie Al Atlal (Les Ruines en français), chef d’oeuvre de l’icône de la chanson orientale Oum Kalthoum, inspiré du poème d’Ibrahim Nagi, qui ravive les braises ardentes de sa propre histoire. Accompagnée de trois musiciens, elle rend hommage à sa mère, juive tunisienne exilée dans la banlieue parisienne.

Au son de la guitare et du oud, Norah convoque la mémoire familiale et renoue le fil de son propre récit en célébrant la langue arabe, héritage refoulé d’une culture qu’elle rejetait enfant. Des souvenirs mélancoliques, visuels et sonores envahis d’émotions jaillissent telle une madeleine de Proust. Une découverte poétique intérieure, une réconciliation tendre et captivante enivrée d’une grâce nostalgique. Entre l’esprit et le cœur, l’âme se ranime, l’étincelle se rallume..

Actress and singer Norah Krief appropriates Al Atlal (Les Ruines in French), the masterpiece by Oriental song icon Oum Kalthoum, inspired by Ibrahim Nagi?s poem, which rekindles the burning embers of her own history. Accompanied by three musicians, she pays tribute to her mother, a Tunisian Jew exiled in the Paris suburbs.

To the sound of guitar and oud, Norah conjures up family memories and reconnects with the thread of her own story, celebrating the Arabic language, the repressed heritage of a culture she rejected as a child. Melancholy memories, visuals and sounds burst with emotion, like a Proust?s madeleine. An inner poetic discovery, a tender, captivating reconciliation intoxicated with nostalgic grace. Between mind and heart, the soul is rekindled, the spark reignited.

La actriz y cantante Norah Krief se apropia de Al Atlal (Las Ruinas en francés), obra maestra del icono de la canción oriental Oum Kalthoum, inspirada en el poema de Ibrahim Nagi, que reaviva los rescoldos ardientes de su propia historia. Acompañada por tres músicos, rinde homenaje a su madre, una judía tunecina exiliada en los suburbios de París.

Al son de la guitarra y el oud, Norah evoca la memoria familiar y retoma el hilo de su propia historia celebrando la lengua árabe, herencia reprimida de una cultura que rechazó de niña. Recuerdos melancólicos, visuales y sonoros inundados de emoción brotan como una magdalena de Proust. Un descubrimiento poético del yo interior, una reconciliación tierna y cautivadora embriagada de gracia nostálgica. Entre la mente y el corazón, el alma se reaviva, la chispa vuelve a encenderse.

Die Schauspielerin und Sängerin Norah Krief eignet sich Al Atlal (Les Ruines auf Französisch) an, ein Meisterwerk der Ikone des orientalischen Chansons Oum Kalthoum, das von einem Gedicht von Ibrahim Nagi inspiriert wurde und die glühenden Kohlen ihrer eigenen Geschichte wieder auflodern lässt. Begleitet von drei Musikern ehrt sie ihre Mutter, eine tunesische Jüdin, die in den Pariser Vororten im Exil lebte.

Mit Gitarre und Oud ruft Norah das Familiengedächtnis herbei und knüpft den Faden ihrer eigenen Erzählung wieder an, indem sie die arabische Sprache feiert, das verdrängte Erbe einer Kultur, die sie als Kind ablehnte. Melancholische, visuelle und akustische Erinnerungen, die von Emotionen durchdrungen sind, tauchen auf wie eine Madeleine de Proust. Eine innere poetische Entdeckung, eine zärtliche und fesselnde Versöhnung, die von nostalgischer Anmut berauscht ist. Zwischen Geist und Herz wird die Seele wiederbelebt, der Funke wird neu entfacht.

