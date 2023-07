Ciné Plein-Air Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire, 8 août 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Mardi 8 Août

Ciné Plein-Air : Mission Impossible

Rejoignez Ethan Hunt et son équipe de l’IMF dans leur mission la plus périlleuse à ce jour. Ensemble, ils traquent une redoutable arme qui pourrait mettre en danger l’humanité tout entière. Le contrôle du futur est en jeu et Ethan doit affronter les forces obscures de son passé pour sauver le monde.

Venez vivre une expérience palpitante sous les étoiles. Laissez-vous emporter par les cascades époustouflantes, les rebondissements et les moments de tension de ce film d’action captivant.

Avant la projection, profitez d’une ambiance conviviale avec notre Food-Truck La Cabane du Chat présent sur place, proposant une sélection de délicieuses collations et boissons pour combler toutes les petites faims.

Les chaises sont fournies, mais vous pouvez apporter la vôtre pour plus de confort.

Tarif unique 5€.

2023-08-08

Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday August 8th

Ciné Plein-Air: Mission Impossible

Join Ethan Hunt and his IMF team on their most perilous mission yet. Together, they track down a formidable weapon that could endanger the entire human race. With control of the future at stake, Ethan must confront the dark forces of his past to save the world.

Come and enjoy a thrilling experience under the stars. Let yourself be carried away by the breathtaking stunts, twists and tense moments of this captivating action film.

Before the screening, enjoy a convivial atmosphere with our on-site Food-Truck La Cabane du Chat, offering a selection of delicious snacks and drinks to satisfy any small hunger.

Chairs are provided, but you’re welcome to bring your own for added comfort.

Price: 5?

Martes 8 de agosto

Cine al aire libre: Misión Imposible

Únete a Ethan Hunt y a su equipo del FMI en su misión más peligrosa hasta la fecha. Juntos seguirán la pista de una temible arma que podría poner en peligro a toda la humanidad. Con el control del futuro en juego, Ethan deberá enfrentarse a las oscuras fuerzas de su pasado para salvar el mundo.

Venga y disfrute de una emocionante experiencia bajo las estrellas. Déjese llevar por las impresionantes acrobacias, los giros y la tensión de esta cautivadora película de acción.

Antes de la proyección, disfrute de un ambiente agradable con nuestro Food-Truck La Cabane du Chat, que ofrece una selección de deliciosos aperitivos y bebidas para satisfacer cualquier apetito.

Se proporcionan sillas, pero puede traer las suyas propias para mayor comodidad.

Precio: 5?

Dienstag, 8. August

Open-Air-Kino: Mission Impossible

Begleiten Sie Ethan Hunt und sein IMF-Team auf ihrer bislang gefährlichsten Mission. Gemeinsam verfolgen sie eine gefürchtete Waffe, die die gesamte Menschheit in Gefahr bringen könnte. Die Kontrolle über die Zukunft steht auf dem Spiel und Ethan muss sich den dunklen Mächten seiner Vergangenheit stellen, um die Welt zu retten.

Erleben Sie ein spannendes Erlebnis unter dem Sternenhimmel. Lassen Sie sich von den atemberaubenden Stunts, den Wendungen und den spannenden Momenten dieses fesselnden Actionfilms mitreißen.

Genießen Sie vor der Vorführung die gemütliche Atmosphäre mit unserem vor Ort anwesenden Food-Truck La Cabane du Chat, der eine Auswahl an köstlichen Snacks und Getränken anbietet, um jeden kleinen Hunger zu stillen.

Stühle werden bereitgestellt, aber Sie können Ihre eigenen mitbringen, um es bequemer zu machen.

Einheitspreis 5?

