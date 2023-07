Ciné Plein-Air Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire, 1 août 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Mardi 1 Août

Ciné Plein-Air : Spider-Man

À partir de 22h00, rejoignez-nous sous les étoiles pour une soirée cinéma en famille. Découvrez le Multivers aux côtés de Miles Morales et d’une équipe de Spider-Héros dans un récit rempli d’action, de suspense et de moments mémorables.

Avant la projection, profitez d’une expérience culinaire gourmande avec le Food-Truck La Cabane Du Chat, qui vous proposera une sélection de délices à déguster dès 19h30. Des glaces, des smoothies, des boissons rafraîchissantes et des mets savoureux seront au rendez-vous pour satisfaire toutes les papilles.

Les chaises sont fournies, mais vous pouvez apporter la vôtre pour plus de confort, ainsi qu’un plaid pour vous blottir lors des fins de soirées douces et confortables.

La réservation en ligne est fortement recommandée.

Tarif unique : 5€.

2023-08-01

Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday, August 1

Open-Air Cinema: Spider-Man

From 10:00 pm, join us under the stars for a family movie night. Discover the Multiverse alongside Miles Morales and a team of Spider-Heroes in an action-packed tale of suspense and memorable moments.

Before the screening, enjoy a gourmet culinary experience with La Cabane Du Chat food truck, offering a selection of delicacies to sample from 7:30pm. Ice creams, smoothies, refreshing drinks and tasty dishes will be on offer to satisfy every taste bud.

Chairs are provided, but you’re welcome to bring your own for added comfort, as well as a plaid to snuggle up in on those cozy, late evenings.

Online booking strongly recommended.

Single price: 5?

Martes 1 de agosto

Cine al aire libre: Spider-Man

A partir de las 22.00, acompáñanos bajo las estrellas en una noche de cine familiar. Descubre el Multiverso junto a Miles Morales y un equipo de Spider-Héroes en una historia llena de acción, suspense y momentos memorables.

Antes de la proyección, disfrute de una experiencia culinaria gourmet con el Food-Truck La Cabane Du Chat, que le ofrecerá una selección de delicias para degustar a partir de las 19.30 horas. Se ofrecerán helados, batidos, bebidas refrescantes y sabrosos platos para satisfacer todos los paladares.

Se proporcionan sillas, pero puede traer las suyas propias para mayor comodidad, así como un plaid para acurrucarse en esas acogedoras tardes.

Se recomienda reservar por Internet.

Precio por persona: 5?

Dienstag, 1. August

Open-Air-Kino: Spider-Man

Ab 22 Uhr treffen Sie sich mit uns unter dem Sternenhimmel zu einem Filmabend für die ganze Familie. Entdecken Sie das Multiversum an der Seite von Miles Morales und einem Team von Spider-Helden in einer Geschichte voller Action, Spannung und unvergesslicher Momente.

Genießen Sie vor der Vorführung ein kulinarisches Gourmet-Erlebnis mit dem Food-Truck La Cabane Du Chat, der ab 19:30 Uhr eine Auswahl an Köstlichkeiten anbietet, die Sie probieren können. Eis, Smoothies, Erfrischungsgetränke und herzhafte Speisen werden alle Geschmacksnerven ansprechen.

Stühle werden bereitgestellt, aber Sie können Ihre eigenen mitbringen, um es bequemer zu machen, sowie eine Decke, um sich an den gemütlichen und kuscheligen späten Abenden einzukuscheln.

Eine Online-Reservierung wird dringend empfohlen.

Einheitspreis: 5?

