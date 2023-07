Ciné Plein-Air Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire, 25 juillet 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Mardi 25 Juillet

Ciné Plein-Air

Mardi 25 juillet, ne manquez pas une soirée d’aventure épique en Plein-Air avec « Indiana Jones et le Cadran de la Destinée » ! Rejoignez-nous à la Plaine de Lamoura de Boulazac à 22h00 pour plonger dans l’univers captivant d’Indiana Jones, le célèbre aventurier.

Suivez ses péripéties palpitantes aux côtés de Harrison Ford dans sa quête pour trouver le mystérieux Cadran de la Destinée. Une aventure qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière minute !

Avant la projection, profitez de la magie de la soirée avec une restauration sur place dès 19h30 grâce au Food-Truck « La cabane du Chat ». Dégustez une variété de délicieuses options et accompagnez votre séance de cinéma avec des boissons, des bonbons et des popcorns pour une expérience inoubliable sous les étoiles.

Les chaises sont fournies, mais n’hésitez pas à apporter la vôtre pour un confort optimal..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday, July 25

Ciné Plein-Air

On Tuesday July 25, don’t miss an evening of epic outdoor adventure with « Indiana Jones and the Dial of Destiny »! Join us at Boulazac’s Plaine de Lamoura at 10:00 pm to plunge into the captivating world of Indiana Jones, the famous adventurer.

Follow his thrilling adventures alongside Harrison Ford in his quest to find the mysterious Dial of Destiny. An adventure that will keep you on the edge of your seat right up to the last minute!

Before the screening, enjoy the magic of the evening with on-site catering from 7:30 p.m. thanks to the « La cabane du Chat » Food-Truck. Enjoy a variety of delicious options and accompany your movie screening with drinks, candy and popcorn for an unforgettable experience under the stars.

Chairs are provided, but feel free to bring your own for maximum comfort.

Martes 25 de julio

Cine al aire libre

El martes 25 de julio, no se pierda una velada de aventuras épicas al aire libre con « Indiana Jones y el dial del destino » Únase a nosotros en la Plaine de Lamoura, en Boulazac, a las 22:00 h, para sumergirse en el cautivador mundo de Indiana Jones, el famoso aventurero.

Siga sus emocionantes aventuras junto a Harrison Ford en su búsqueda del misterioso Dial del Destino. Una aventura que le mantendrá en vilo hasta el último minuto

Antes de la proyección, disfrute de la magia de la velada con un catering in situ a partir de las 19.30 h gracias al Food-Truck « La cabane du Chat ». Deguste una gran variedad de deliciosas opciones y acompañe su sesión de cine con bebidas, dulces y palomitas para vivir una experiencia inolvidable bajo las estrellas.

Se proporcionan sillas, pero no dude en traer las suyas para disfrutar de la máxima comodidad.

Dienstag, 25. Juli

Ciné Plein-Air

Verpassen Sie am Dienstag, den 25. Juli, nicht einen Abend voller epischer Abenteuer im Open-Air-Kino mit « Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals »! Treffen Sie uns um 22:00 Uhr auf der Plaine de Lamoura in Boulazac und tauchen Sie ein in die fesselnde Welt des berühmten Abenteurers Indiana Jones.

Folgen Sie seinen spannenden Abenteuern an der Seite von Harrison Ford auf seiner Suche nach dem geheimnisvollen Zifferblatt des Schicksals. Ein Abenteuer, das Sie bis zur letzten Minute in Atem halten wird!

Genießen Sie vor der Filmvorführung die Magie des Abends mit einem Catering vor Ort ab 19:30 Uhr dank des Food-Trucks « La cabane du Chat ». Probieren Sie eine Vielzahl köstlicher Optionen und begleiten Sie Ihren Kinobesuch mit Getränken, Süßigkeiten und Popcorn für ein unvergessliches Erlebnis unter dem Sternenhimmel.

Stühle werden bereitgestellt, aber bringen Sie ruhig Ihre eigenen mit, damit Sie es bequem haben.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Périgueux