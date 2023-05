Festival Ôrizons : Love And Revenge Plaine de Lamoura, 16 juin 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Vendredi 16 Juin

Festival Ôrizons : LOVE AND REVENGE

Rayess Bek offre une peau neuve aux vieux tubes arabes des

années 40 aux années 90. Des extraits de films sont remixés et

projetés en parfaite synchronisation avec la musique.

Au rendez-vous, des comédies musicales inspirées par Hollywood,

des films de genre ou série B, et des scènes cultes qui ont fait la

gloire de l’industrie cinématographique arabe du siècle dernier.

Love and Revenge repousse les limites du remix en proposant un

set survolté entre trip hop, deep house, techno, enrobant la rétro-

pop arabe du siècle dernier.

C’est une envolée musicale électrique dans un univers

cinématographique rétro arabe.

Attachez vos lacets, le dancefloor est en feu !.

2023-06-16

Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday June 16th

Festival Ôrizons : LOVE AND REVENGE

Rayess Bek offers a new skin to the old Arab hits of the

40’s to the 90’s. Film clips are remixed and projected in perfect

and projected in perfect synchronization with the music.

The appointment, musicals inspired by Hollywood,

genre films or B movies, and cult scenes that have made the glory of the

the glory of the Arab film industry of the last century.

Love and Revenge pushes the limits of the remix by proposing a

set between trip hop, deep house, techno, wrapping the retro-pop of the

pop of the last century.

It is an electric musical flight in a retro Arab cinematographic

in a retro Arabic cinematographic universe.

Tie your laces, the dancefloor is on fire!

Viernes 16 de junio

Festival Ôrizons : AMOR Y VENGANZA

Rayess Bek da una nueva piel a viejos éxitos árabes de los

de los años 40 a los 90. Se remezclan y proyectan fragmentos de películas

y proyectados en perfecta sincronía con la música.

En el programa hay musicales inspirados en Hollywood

y películas de serie B, así como escenas de culto que han hecho de la industria cinematográfica

la gloria de la industria cinematográfica árabe del siglo pasado.

Love and Revenge empuja los límites de la remezcla ofreciendo un

conjunto entre trip hop, deep house, techno, envolviendo el retro

pop árabe del siglo pasado.

Es un vuelo musical eléctrico en un cinematográfico retro árabe

en un universo cinematográfico retro árabe.

Átate los cordones, ¡la pista de baile está que arde!

Freitag, 16. Juni

Festival Ôrizons : LOVE AND REVENGE

Rayess Bek verleiht den alten arabischen Hits von den

der 40er bis 90er Jahre. Filmausschnitte werden neu gemischt und

in perfekter Synchronisation mit der Musik projiziert.

Zu sehen sind von Hollywood inspirierte Musicals,

genre- und B-Filme sowie Kultszenen, die den Ruhm der Filmindustrie begründet haben

die arabische Filmindustrie des letzten Jahrhunderts berühmt gemacht haben.

Love and Revenge überschreitet die Grenzen des Remixens und bietet ein

trip Hop, Deep House und Techno, die den Retro-Pop des arabischen Kinos umhüllen

arabischen Pop des letzten Jahrhunderts.

Es ist ein elektrischer musikalischer Höhenflug in ein arabisches Universum

arabischen Retro-Kinofilms.

Schnürsenkel binden, der Dancefloor brennt!

