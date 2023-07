Cet évènement est passé Visite de montage du spectacle Pigments – Compagnie CirkVOST Plaine de Lamoura – Boulazac Boulazac Isle Manoire Catégories d’Évènement: Boulazac Isle Manoire

Dordogne Visite de montage du spectacle Pigments – Compagnie CirkVOST Plaine de Lamoura – Boulazac Boulazac Isle Manoire, 7 juillet 2023, Boulazac Isle Manoire. Visite de montage du spectacle Pigments – Compagnie CirkVOST Vendredi 7 juillet, 10h00 Plaine de Lamoura – Boulazac Entrée libre – sur inscription Visite du montage de la structure en acier sur l’espace chapiteau de la Plaine de Lamoura dans le cadre du spectacle Pigments de la compagnie CirkVOST Plaine de Lamoura – Boulazac 24750 Boulazac Boulazac Isle Manoire 24750 Boulazac Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T10:00:00+02:00 – 2023-07-07T11:00:00+02:00

Dordogne
Nouvelle-Aquitaine

