Fête Nationale Plaine de la Mairie La Chapelle-d’Armentières Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières

Nord Fête Nationale Plaine de la Mairie La Chapelle-d’Armentières, 13 juillet 2023, La Chapelle-d'Armentières. Fête Nationale Jeudi 13 juillet, 18h00 Plaine de la Mairie Entrée libre Il y en aura pour tout le monde! À 18h00, ouverture des animations pour les enfants, suivies de la mini disco à 19h00. À 20h00 débutera le concert de Zénith suivi, à 22h30 du traditionnel parcours aux lampions. Vers 23h00, nous lèverons les yeux au ciel à l’unissons pour admirer le feu d’artifice.

Le lendemain, monsieur le Maire prendra la parole sur le parvis de la Mairie à11h00 et invitera les chapellois à une Garden Party offerte par la municipalité, dans le bois de l’étang. Plaine de la Mairie La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières, Nord Autres Lieu Plaine de la Mairie Adresse La Chapelle d'Armentières Ville La Chapelle-d'Armentières Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Plaine de la Mairie La Chapelle-d'Armentières

Plaine de la Mairie La Chapelle-d'Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-d'armentieres/