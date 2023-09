Halloween Party Plaine de la Garosse Saint-Sauveur, 28 octobre 2023, Saint-Sauveur.

Saint-Sauveur,Gironde

L’association Mouv’Médoc propose aux enfants de participer à sa Halloween Party. Venez trembler de peur dans la forêt de la Garosse !

Au programme : promenade contée sous forme de jeu, boum des monstres, laser game dans les bois.

Buvette sur place et présence d’un food truck.

Sur inscription..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Plaine de la Garosse

Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Mouv’Médoc association invites children to take part in its Halloween Party. Come and be scared to death in the Garosse forest!

On the program: a storytelling walk in the form of a game, a monster party and a laser game in the woods.

Refreshments on site and a food truck.

Registration required.

La asociación Mouv’Médoc ofrece a los niños la posibilidad de participar en su Fiesta de Halloween. Ven a pasar miedo en el bosque de Garosse

En el programa: un paseo cuentacuentos en forma de juego, una fiesta de monstruos y un juego de láser en el bosque.

Refrescos in situ y food truck.

Inscripción obligatoria.

Der Verein Mouv’Médoc bietet Kindern die Möglichkeit, an seiner Halloween-Party teilzunehmen. Kommen Sie in den Wald von La Garosse und zittern Sie vor Angst!

Auf dem Programm stehen: Märchenwanderung in Form eines Spiels, Monster-Boom, Lasergame im Wald.

Getränke vor Ort und ein Foodtruck.

Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Médoc-Vignoble