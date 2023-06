Garorock Festival 2023 Plaine de la Filhole Marmande, 29 juin 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Garorock Festival 2023 – 43 nouveaux artistes pour Garorock 2023.

De Macklemore à Lomepal, Phoenix, David Guetta, Central Cee, Louise Attaque ou encore Boris Brejcha, Skrillex, Shaka Ponk… Les 67 artistes programmés habilleront ce nouveau décor mirifique sur les 5 scènes proposées..

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 02:00:00. EUR.

Plaine de la Filhole

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garorock Festival 2023 – 43 new artists for Garorock 2023.

From Macklemore to Lomepal, Phoenix, David Guetta, Central Cee, Louise Attaque or Boris Brejcha, Skrillex, Shaka Ponk? The 67 programmed artists will dress this new mirific decor on the 5 proposed stages.

Garorock Festival 2023 – 43 nuevos artistas para Garorock 2023.

De Macklemore a Lomepal, Phoenix, David Guetta, Central Cee, Louise Attaque o Boris Brejcha, Skrillex, Shaka Ponk? Los 67 artistas programados vestirán este nuevo y magnífico escenario en los 5 escenarios propuestos.

Garorock Festival 2023 – 43 neue Künstler für Garorock 2023.

Von Macklemore bis Lomepal, Phoenix, David Guetta, Central Cee, Louise Attaque oder auch Boris Brejcha, Skrillex, Shaka Ponk? Die 67 Künstler, die auf dem Programm stehen, werden auf den 5 Bühnen des Festivals die neue traumhafte Kulisse gestalten.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Val de Garonne