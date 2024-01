GAROROCK 2024 – VENDREDI SAMEDI PLAINE DE LA FILHOLE MARMANDE, jeudi 27 juin 2024.

Garorock 2024 est bel et bien sur les rails…et s’arrêtera en gare de Marmande pour 4 jours de folie du 27 au 30 juin 2024Pour accompagner la riche programmation du plus gros festival du Sud-Ouest un tout nouveau concept se prépare: du camping à l’espace concerts et sa fête foraine vous plongerez dans un nouvel univers, festif, mirifique et merveilleux… PROGRAMMATION : Jeudi27/06 CALVIN HARRIS – LUIDJIVendredi 28/06BRUTALISMUS 3000 – CHARLOTTE CARDIN – MORAD – PLK – SWEDISH HOUSE MAFIASamedi 29/06AYRA STARR – O.B.F X IRATION STEPPAS – PAUL KALKBRENNER – SDM – THE OFFSPRING – TIMMY TRUMPET – TRYM PRESENTE MILLENIUM A/V SHOWDimanche 30/06APASHE WITH BRASS ORCHESTRA – JOSMAN – JULIEN GRANEL – L’IMPERATRICE – SUM 41 – YUNGBLUDPASS 3 JOURS JEUDI VENDREDI SAMEDIAccès à l’intégralité du festival avec ses animations, bars et scènes.Ce billet ne vous permettra pas d’accéder directement au festival.Il est à échanger contre un bracelet GAROPASS :- soit par courrier (frais de 3,20€ par commande dans la limite de 6 billets) pour toute commande faite avant le 15 mai 2024 – pour cela choisissez l’option Bracelet GAROPASS – soit à l’entrée du festival, le jour même, UNIQUEMENT SUR PRESENTATION DE CE BILLET.———–CAMPING Ce billet permet uniquement l’entrée à la zone concert, pas à la zone camping. Pour accéder à la zone camping, vous devrez acheter un billet Camping, correspondant aux mêmes dates que votre billet Festival. Si le type de billet camping qui correspond aux jours inscrits sur votre billet d’entrée n’est plus disponible, cela signifie que le camping est complet.Un billet camping à lui seul ne permet pas l’accès au camping.Vous devez être en possession du billet d’entrée correspondant.Le camping est aussi proposé pour les pass 1 jour.Votre bracelet sera désactivé le lendemain de votre dernier jour au camping, à 14h.

Tarif : 130.00 – 135.00 euros.

Début : 2024-06-28 à 00:00

Réservez votre billet ici

PLAINE DE LA FILHOLE – 47200 MARMANDE 47