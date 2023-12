INITIATION TENNIS ADULTE – LAURE CUMINAL Plaine de la Baisse Saint-Alban-sur-Limagnole Catégories d’Évènement: Lozère

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-01-05 12:00:00 Venez vous initier au tennis le vendredi 5 janvier 2024

Utilisation de balles et raquettes légères sur un terrain réduit pour une découverte du tennis tout en confort.

Les raquettes sont fournis ! Choisissez votre créneau :

10h – 11h

11h – 12h

17h -….

Possibilité de réserver 2 créneaux. 5 euros / 1h d’initiation Initiation proposée par Laure Cuminal, monitrice de tennis et préparatrice mentale EUR.

Plaine de la Baisse

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

