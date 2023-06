Tournoi de tennis Plaine de jeux Vieux-Boucau-les-Bains, 8 juillet 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Le tennis club de Vieux Boucau oaganise son traditionnel tournoi d’été du 8 au 22 juillet.

Inscriptions en ligne sur le site AEI ou directement auprès du juge arbitre Francis Cazaux au 06 32 34 77 26 ou par mail cazauxfrancis@orange.fr.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-22 . .

Plaine de jeux

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Vieux Boucau tennis club is organizing its traditional summer tournament from July 8 to 22.

Online registration on the AEI website or directly with referee Francis Cazaux on 06 32 34 77 26 or by e-mail cazauxfrancis@orange.fr

El club de tenis Vieux Boucau organiza su tradicional torneo de verano del 8 al 22 de julio.

Inscripciones en línea en el sitio web de la AEI o directamente con el árbitro Francis Cazaux en el 06 32 34 77 26 o por correo electrónico cazauxfrancis@orange.fr

Der Tennisclub Vieux Boucau veranstaltet vom 8. bis 22. Juli sein traditionelles Sommerturnier.

Anmeldungen online auf der AEI-Website oder direkt beim Schiedsrichter Francis Cazaux unter 06 32 34 77 26 oder per E-Mail cazauxfrancis@orange.fr

Mise à jour le 2023-06-07 par OTI LAS