Jongle Party // festival de cirque « Un été à Salviac » 18 et 19 juillet Plaine de jeux (skatepark) – 46340 Salviac

Dans le cadre du festival de cirque « Un été à Salviac», Les Cas du Cyrque propose le mardi 18 juillet de 18h00 à 20h00 et le mercredi 19 juillet de 17h30 à 20h30, sous le chapiteau de la plaine de jeux, une partie de jongle avec les artistes du Collectif Tarabiscoté : l’art de lancer et de rattraper.

Ramène ton diabolo, tes massues, etc.

Tout niveau. Tout public.

Avec le soutien de la Région Occitanie, du Ministère de la Culture (Eté Culturel 2023), du FDVA, du département du Lot, de la Communauté de Communes Cazals Salviac, de la commune de Salviac.

Plaine de jeux (skatepark) – 46340 Salviac 46340 salviac Salviac 46340 Lot Occitanie 06 88 01 92 40 https://www.facebook.com/lescasducyrque Plaine de jeux (skatepark) – 46340 Salviac En voiture : à 15 min de Gourdon / 45 min de Cahors / 40 min de Fumel / 35 min de Belvès / 35 min de Cœur de causse En train : gare la plus proche Gourdon A pieds : GR 652 et autostop ! Pensez au covoiturage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T18:00:00+02:00 – 2023-07-18T20:00:00+02:00

2023-07-19T17:30:00+02:00 – 2023-07-19T20:30:00+02:00

©Collectif Tarabiscoté