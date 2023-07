Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Plaine de jeux Paul Langevin Guéret, 24 juillet 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Anima et les conseils de quartier proposent des soirées cinéma en plein air.

Au programme de cette séance du quartier de Jouhet : Maison de retraite.

Jeu blind test avec places de ciné et affiches à gagner.

Pensez à vos sièges, coussins, plaids…

Annulation en cas de mauvais temps..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 . EUR.

Plaine de jeux Paul Langevin

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Anima and the neighborhood councils offer open-air cinema evenings.

On the program for this session in the Jouhet district: Maison de retraite.

Blind test game with cinema tickets and posters to be won.

Don’t forget your seats, cushions, plaids…

Cancelled in case of bad weather.

Anima y las juntas de vecinos organizan veladas de cine al aire libre.

En el programa de esta sesión en el barrio de Jouhet: Hogar del jubilado.

Juego de prueba a ciegas con entradas de cine y carteles para ganar.

No olvide sus asientos, cojines, plaids…

Cancelado en caso de mal tiempo.

Anima und die Nachbarschaftsräte bieten Filmabende unter freiem Himmel an.

Auf dem Programm dieser Sitzung im Viertel Jouhet: Seniorenheim.

Spiel Blindtest mit Kinokarten und Postern zu gewinnen.

Denken Sie an Sitzgelegenheiten, Kissen, Plaids…

Absage bei schlechtem Wetter.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Grand Guéret