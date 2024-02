Inauguration du terrain synthétique de football du groupement féminin Nantes Est Plaine de Jeux Marrière Nantes, samedi 9 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 10:00 – 13:00

Gratuit : oui

Plateau sportif 100 % féminin, suivi d’un temps protocolaire. Afin d’offrir aux habitantes et habitants de meilleures conditions de pratique du football, la Ville a transformé le terrain stabilisé du stade de la Marrière en terrain synthétique. Désormais ouvert sur le quartier, ce nouvel équipement permettra notamment d’améliorer l’accès du public féminin au football puisqu’il accueille aujourd’hui 150 licenciées du Groupement Féminin Nantes Est (regroupant les joueuses de la Saint-Pierre, de la Saint-Médard, du Nantes Est FC et du RACC football). Au programme :10h :- Rencontres de football féminin : 4 mini-terrains avec des joueuses du club de football du Groupement Féminin Nantes Est (GFNE),- Exposition « Sportives à la Une » réalisée par le magazine Les Autres possibles,- Lecture publique sur Alice Milliat, nantaise et pionnière du sport féminin aux Jeux Olympiques. 11h15 :Inauguration du terrain synthétique de la Marrière, en présence de Johanna Rolland, Maire de Nantes, et d’Alexandra Deniaud, Présidente du club de football du GFNE. 12h :Réception dans la halle de tennis. Dans le cadre du 8 mars, journée internationale des droits des femmes

Plaine de Jeux Marrière Doulon – Bottière Nantes 44300

