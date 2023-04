Le vélo en fête ! Plaine de jeux Léon Blum Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Le vélo en fête ! Plaine de jeux Léon Blum, 13 mai 2023, Le Grand-Quevilly. Le vélo en fête ! Samedi 13 mai, 14h00 Plaine de jeux Léon Blum Gratuit, entrée libre Issu de la fusion des deux événements « Vélo en fête » et « Santé vous bien », ce temps fort a pour objectif de sensibiliser au sport/santé, inciter à l’usage du vélo comme moyen de location quotidien et mettre en valeur les pistes cyclables de la ville. De nombreuses animations autour du vélo seront proposés au grand public. Mon P’tit Atelier de la Cop21 participera à cette fête en proposant :

• L’atelier mobile d’autoréparation, animé par Guidoline

• L’organisation d’une bourse au vélo, animée par Resiste

• Un atelier créatif « La Seine à vélo » : réalisation de cartes postales « Voyage en vélo le long de la Seine », pédalier participatif et bibiothèque mobile autour des mobilités douces et du vélo, animé par Citémômes

• Le vélo Luciole ; produisez de l’électricité en pédalant ! et un atelier « artisco-écolo-rigolos » animés par la Roulotte scarabée

Avec la participation de la Vélostation mobile de la Métropole Rouen Normandie. Pour retrouver le programme complet : https://grandquevilly.fr/ Plaine de jeux Léon Blum Rue des martyrs de la résistance 76120 Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://grandquevilly.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00 #levéloenfête #fêteduvélo

