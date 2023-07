Partir en livre : Magny-les-Hameaux Plaine de Chevincourt Magny-les-Hameaux, 13 juillet 2023, Magny-les-Hameaux.

Partir en livre : Magny-les-Hameaux Jeudi 13 juillet, 10h00 Plaine de Chevincourt Accès libre

De 10h à 12h30

Espace Lecture avec le Bibliobus

Le bibliobus vient à votre rencontre ! Une médiathèque miniature, ambulante, un cocon de lecture, une invitation au plaisir de lire pour tous. Elle a tout d’une grande ! Avec un bel éventail de livres, d’albums, de BD, de romans, pour tous, à lire sur place ou à emporter.

Cette année les bandes dessinées de Mortelle Adèle et l’album Arbristoires sont à l’honneur ! Découvrez-les sur place…

Tout public

Atelier Hector l’arbre mort

Avec l’Atelier des sciences

Hector est un tronc d’arbre pas comme les autres. Qu’il soit aulne ou chêne, vous apprendrez avec lui tout ce qu’il faut savoir sur les forêts et la biodiversité des forêts naturelles… Pénétrez l’intérieur de ce tronc d’arbre et découvrez des trésors cachés sur l’écologie des forêts et l’importance de protéger cet écosystème !

Tout public – Durée : 20 minutes

Entre 10h et 12h : Atelier créatif Sous le signe de l’arbre

Découvrez votre arbre frère selon le calendrier celtique en fonction de votre jour et mois de naissance ! Une manière de se retrouver à travers la richesse symbolique de chaque arbre.

Tout public – Accès libre – Durée d’un atelier : entre 30 et 45 minutes

De 10h à 10h45 : Spectacle Le swing des tout-petits

Cette année, libres comme l’air, on s’envole en montgolfière ! Montez avec nous, à la recherche des comptines et des histoires qui se cachent dans la jungle. Grrr !

De 0 à 5 ans – Durée : 45 minutes

Plaine de Chevincourt Plaine de Chevincourt 78114 Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T12:30:00+02:00

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T12:30:00+02:00

enfants spectacle

© SQY