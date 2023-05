Festival PALF : le Plaine d’Argenson Ludique Festival Avenue Saint-Jean, 2 juin 2023, Plaine-d'Argenson.

PALF est la rencontre et le projet de plusieurs acteurs ludiques du bassin Niortais et du Marais Poitevin. Il a pour objectif de promouvoir les activités autour du jeu sous toutes ses déclinaisons (jeux de sociétés, jeux vidéo, jeux de rôles, jeux de plateaux etc…) : découverte pour les novices, échanges, rencontres et partages pour les passionnés.

La première édition de ce festival est prévu du 2 au 4 juin 2023 au Parc de Prissé La Charrière à Plaine D’Argenson..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Avenue Saint-Jean Parc de Prissé la Charrière

Plaine-d’Argenson 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



PALF is the meeting and the project of several playful actors of the Niortais basin and the Marais Poitevin. It aims to promote activities around the game in all its variations (board games, video games, role playing games, board games etc…): discovery for novices, exchanges, meetings and sharing for enthusiasts.

The first edition of this festival is planned for June 2 to 4, 2023 at the Parc de Prissé La Charrière in Plaine D’Argenson.

PALF es el encuentro y el proyecto de varios actores lúdicos de la cuenca del Niortais y del Marais Poitevin. Su objetivo es promover actividades en torno a los juegos en todas sus formas (juegos de mesa, videojuegos, juegos de rol, juegos de mesa, etc.): descubrimiento para los novatos, intercambios, encuentros y puestas en común para los aficionados.

La primera edición de este festival está prevista del 2 al 4 de junio de 2023 en el Parque de Prissé La Charrière, en Plaine D’Argenson.

PALF ist das Treffen und das Projekt mehrerer Spielakteure aus dem Niortais-Becken und dem Marais Poitevin. Sein Ziel ist es, Aktivitäten rund um das Spiel in all seinen Variationen (Gesellschaftsspiele, Videospiele, Rollenspiele, Brettspiele usw.) zu fördern: Entdeckung für Neulinge, Austausch, Begegnungen und Teilen für die Begeisterten.

Die erste Ausgabe dieses Festivals ist für den 2. bis 4. Juni 2023 im Parc de Prissé La Charrière in Plaine D’Argenson geplant.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Niort Marais Poitevin