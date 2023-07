48H Nature 2023 Plaine d’Ansot Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques 48H Nature 2023 Plaine d’Ansot Bayonne, 30 septembre 2023, Bayonne. 48H Nature 2023 Samedi 30 septembre, 09h30 Plaine d’Ansot Sur inscriptions dans la limite des places disponibles Favorisez la biodiversité autour d’une mare par le biais d’un chantier participatif de type débroussaillage manuel, ciblé sur des espèces végétales envahissantes (ronces, saules…).

Observations naturalistes faune/flore commentées par une animatrice. Plaine d'Ansot av raoul Follereau 64100 Bayonne

