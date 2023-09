LA PLAINE Brunch Festival Plaine Colette-Besson Martignas-sur-Jalle, 16 septembre 2023, Martignas-sur-Jalle.

C’est une rentrée en musique que nous vous invitons à venir célébrer samedi 16 septembre à Martignas-sur-Jalle lors de la 1ère édition de « LA PLAINE » Brunch Festival. Un événement qui fera la part belle à la convivialité, dans l’esprit du brunch, le tout en plein air, dans l’écrin verdoyant et forestier de la Plaine Collette-Besson, en plein coeur du Parc des Jalles.

Organisé et imaginé par la Ville, en partenariat avec le Krakatoa et les artistes de sa Pépinière, avec le soutien de Bordeaux Métropole, la PLAINE Brunch Festival réunit le meilleur de la scène musicale émergente de notre région et vous réserve bien d’autres surprises.

Plus qu’un événement musical, c’est une véritable expérience que nous vous proposons de partager, en famille ou entre amis de 11h à 00h.

Billeterie en ligne ou sur place

Plaine Colette-Besson rue Louis Blanc 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine

