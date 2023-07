Le feu d’artifice de Martignas-sur-Jalle ! Plaine Colette-Besson Martignas-sur-Jalle, 13 juillet 2023, Martignas-sur-Jalle.

L’an dernier, c’est plus de 500 personnes qui étaient présentes pour célébrer la fête nationale à Martignas. Cette année, la plaine Colette-Besson accueillera le public dès 19h pour la 3ᵉ édition de la Grande soirée blanche.

Et, vous l’aurez deviné, c’est tenue blanche exigée ! Vous pourrez profiter d’un pique-nique géant, d’un concert et d’un DJ set.

Infos pratiques

Le feu d’artifice sera tiré à 23h.

Plaine Colette-Besson, 3 Imp. Victor Schoelcher – 33127 Martignas-sur-Jalle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T02:00:00+02:00

feu d’artifice bal

Ville de Martignas-sur-Jalle