Fête des Géants et des Alebrijes
Plaine Canteleu
Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Fête des Géants et des Alebrijes Plaine Canteleu Villeneuve-d’Ascq, 2 juin 2019, Villeneuve-d'Ascq. Fête des Géants et des Alebrijes Dimanche 2 juin 2019, 16h30 Plaine Canteleu Gratuit Les enfants et les familles sont invités à faire défiler leurs Alebrijes confectionnés au fil de l’année à travers une déambulation festive sur la chaine des lacs. La Ferme Saint Sauveur accueillera le cortège en fin de défilé pour un moment convivial et fêter ensemble notre Eldorado. Plaine Canteleu D506, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-02T16:30:00+02:00 – 2019-06-02T20:00:00+02:00

Plaine Canteleu
Adresse D506, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Ville Villeneuve-d'Ascq

