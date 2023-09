Journée Bio à la ferme d’Automne Plaimpied-Givaudins, 8 octobre 2023, Plaimpied-Givaudins.

Plaimpied-Givaudins,Cher

Cette journée est aussi l’occasion de profiter d’un marché de producteurs bio et d’artisans locaux en plein cœur de la ferme..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire



This day is also an opportunity to enjoy a market of organic producers and local craftsmen right in the heart of the farm.

Este día también es una oportunidad para disfrutar de un mercado de productores ecológicos y artesanos locales en pleno corazón de la granja.

An diesem Tag gibt es auch einen Markt mit Bio-Bauern und lokalen Kunsthandwerkern mitten auf dem Bauernhof.

Mise à jour le 2023-09-26 par BIT MEHUN SUR YEVRE