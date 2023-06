PARTERRE – FICTIVE / EMILIE LABÉDAN Plaigne, 3 juillet 2023, Plaigne.

Plaigne,Aude

Parterre est une manifestation dédiée à la danse et adressée à tous qui se déroulera du 2 au 5 juillet 2023 dans l’Aude.

FICTIVE / EMILIE LABÉDAN

Emilie Labédan a créé sa compagnie La Canine en 2013 à Toulouse. Elle s’intéresse aux phénomènes d’apparition et son travail se nourrit du désir de mettre en vie des atmosphères et des matières de corps étranges, ambivalents et instinctifs. Dans cette lignée, sa précédente pièce évoquait le spiritisme, phénomène très à la mode durant la seconde moitié du XIXe siècle et qui croyait à la présence des esprits.

Fictive est une performance dansée destinée à des espaces non dédiés dont elle propose de faire émerger les énergies cachées. Concrètement, Fictive donne à voir un espace inspiré des installations de plateaux de cinéma où l’on voit un corps chargé et investi dans des récits imaginaires évoquant le tournage et la fiction cinématographique. L’écriture s’appuie sur la sensorialité des lieux.

Pour Parterre, elle crée une performance sur mesure dans un pré du village de Plaigne en compagnie de la plasticienne Alix Boilot qui propose des objets en relation avec la performeuse et la situation…

2023-07-03 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-03 . .

Plaigne 11420 Aude Occitanie



Parterre is a dance event open to all, taking place from July 2 to 5, 2023 in the Aude region of France.

FICTIVE / EMILIE LABÉDAN

Emilie Labédan founded her company La Canine in Toulouse in 2013. She is interested in phenomena of apparition, and her work is nourished by the desire to bring to life atmospheres and materials of strange, ambivalent and instinctive bodies. In this vein, her previous work evoked spiritism, a fashionable phenomenon in the second half of the 19th century that believed in the presence of spirits.

Fictive is a dance performance intended for non-dedicated spaces, whose hidden energies it seeks to bring to light. In concrete terms, Fictive presents a space inspired by film set installations, where the body is charged and invested with imaginary narratives evoking filming and cinematic fiction. The writing is based on the sensoriality of the space.

For Parterre, she created a made-to-measure performance in a meadow in the village of Plaigne, in the company of visual artist Alix Boilot, who proposed objects in relation to the performer and the situation…

Parterre es un evento de danza para todos los públicos que se celebrará en la región de Aude del 2 al 5 de julio de 2023.

FICTICIA / EMILIE LABÉDAN

Emilie Labédan fundó su compañía La Canine en Toulouse en 2013. Se interesa por los fenómenos de la apariencia y su trabajo se alimenta del deseo de dar vida a las atmósferas y materiales de cuerpos extraños, ambivalentes e instintivos. En esta línea, sus trabajos anteriores evocaban el espiritismo, un fenómeno muy de moda en la segunda mitad del siglo XIX, que creía en la presencia de espíritus.

Fictive es un espectáculo de danza concebido para sacar a la luz las energías ocultas de los espacios no dedicados a ello. En concreto, Fictive presenta un espacio inspirado en las instalaciones de decorados cinematográficos en el que el cuerpo se carga y se inviste de narrativas imaginarias que evocan la filmación y la ficción cinematográfica. La escritura se basa en la sensorialidad del espacio.

Para Parterre, creó una performance a medida en un prado del pueblo de Plaigne, en compañía de la artista visual Alix Boilot, que sugirió objetos en relación con el intérprete y la situación.

Parterre ist eine dem Tanz gewidmete und an alle gerichtete Veranstaltung, die vom 2. bis 5. Juli 2023 im Departement Aude stattfindet.

FIKTIV / EMILIE LABÉDAN

Emilie Labédan gründete ihre Kompanie La Canine 2013 in Toulouse. Sie interessiert sich für Erscheinungsphänomene und ihre Arbeit wird von dem Wunsch genährt, Atmosphären und Materialien von seltsamen, ambivalenten und instinktiven Körpern zum Leben zu erwecken. Ihr vorheriges Stück beschäftigte sich mit dem Spiritismus, einem Phänomen, das in der zweiten Hälfte des 19.

Fictive ist eine Tanzperformance, die für nicht gewidmete Räume bestimmt ist und deren verborgene Energien zum Vorschein bringen soll. Konkret zeigt Fictive einen Raum, der von den Installationen von Filmsets inspiriert ist, in dem ein Körper zu sehen ist, der mit imaginären Erzählungen aufgeladen ist und in diese investiert wird, die an Dreharbeiten und Filmfiktion erinnern. Die Schrift stützt sich auf die Sinnlichkeit des Ortes.

Für Parterre kreiert sie eine maßgeschneiderte Performance auf einer Wiese im Dorf Plaigne in Begleitung der bildenden Künstlerin Alix Boilot, die Objekte vorschlägt, die mit der Performerin und der Situation in Verbindung stehen…

Mise à jour le 2023-05-30 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11