Plaids et sieste musicale Saint-Setiers Saint-Setiers Saint-SetiersSaint-Setiers Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Setiers Saint-Setiers

Plaids et sieste musicale Saint-Setiers Saint-Setiers, 17 juillet 2022, Saint-SetiersSaint-Setiers. Plaids et sieste musicale 7 Route d’Ausson

Saint-Setiers Corrèze Saint-Setiers

2022-07-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-17 Saint-Setiers

Corrèze 7 Route d’Ausson Saint-Setiers Corrèze Saint-Setiers A l’arboretum de Saint-Setiers, à 15h sieste musicale d’après-midi, à 16h lecture jeunesse dans la nature suivi à 17h découverte des arbres redressés puis à 18h apéro partagé et enfin à 19h sieste musicale de fin de journée Au cœur de l’arboretum, Plaids ouvre une zone de sieste collective. Allongé, le regard perdu dans les cimes et les nuages, laissez-vous happer par la harpe et les voix de ce trio. A l’arboretum de Saint-Setiers, à 15h sieste musicale d’après-midi, à 16h lecture jeunesse dans la nature suivi à 17h découverte des arbres redressés puis à 18h apéro partagé et enfin à 19h sieste musicale de fin de journée 7 Route d’Ausson Saint-Setiers Saint-Setiers

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Saint-Setiers Saint-Setiers Autres Lieu Saint-Setiers Saint-Setiers Adresse Saint-Setiers Corrèze Saint-Setiers Ville Saint-SetiersSaint-Setiers lieuville 7 Route d'Ausson Saint-Setiers Saint-Setiers Departement Corrèze

Saint-Setiers Saint-Setiers Saint-SetiersSaint-Setiers Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-setierssaint-setiers/

Plaids et sieste musicale Saint-Setiers Saint-Setiers 2022-07-17 was last modified: by Plaids et sieste musicale Saint-Setiers Saint-Setiers Saint-Setiers Saint-Setiers 17 juillet 2022 Saint-Setiers Corrèze

Saint-SetiersSaint-Setiers Corrèze